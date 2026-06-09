Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Gebäudebrand an der Materborner Allee

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Kleve (ots)

Die Feuerwehr Kleve wurde am 9. Juni 2026 gegen 14:10 Uhr zu einem Gebäudebrand an der Materborner Allee alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachbereich weithin sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Personen das Gebäude bereits verlassen und es wurde niemand verletzt.

Zunächst war aufgrund mehrerer Notrufe von einem Brand auf einem Balkon ausgegangen worden. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass sich das Feuer auf die Dachkonstruktion ausgebreitet hatte.

Besondere Herausforderungen ergaben sich durch die Bauweise des Daches mit Solar-Dachziegeln sowie einer Dachbegrünung. Zwar hatte sich der Brand auf den Dachbereich beschränkt, die Löscharbeiten gestalteten sich aber aufwendig, da Teile des Daches geöffnet werden mussten, um alle Glutnester erreichen und ablöschen zu können.

Einsatzleiter Daniel Scholz ließ im weiteren Einsatzverlauf die Logistikeinheit nachalarmieren, um die notwendigen Hygienemaßnahmen für die eingesetzten Kräfte sicherzustellen.

Im Einsatz waren der Löschzug Süd, der Löschzug Kleve einschließlich der Drehleiter, die städtischen Bediensteten, der Logistikzug sowie der Einsatzleitwagen (ELW) Wardhausen-Brienen. Insgesamt waren 42 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kleve vor Ort.

Für die Dauer des Einsatzes ist die Hoffmannallee zwischen der Kreuzung Dorfstraße/Querallee (Lidl-Markt) und der Einmündung Kapellenstraße vollständig gesperrt.

Zum aktuellen Zeitpunkt (16:00 Uhr) dauert der Einsatz noch an.

Weitere Bilder unter https://feuerwehr-kleve.de/de/einsatz/1260037306/

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