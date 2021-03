Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Elektrobrand in Keeken

Umgekippter Strommast

Kleve-Keeken (ots)

Gestern (17. März 2021) am späten Abend gegen 22:45 Uhr meldete eine Anwohnerin einen brennenden Strommast an der Straße "Im Winkel" in Keeken. Die Anruferin hatte den Brand aus der Ferne beobachtet. Vorausgegangen war ein Stromausfall in der Niederung.

Der alarmierte Löschzug Nord-West (Wardhausen-Brienen / Düffelward / Keeken) fand einen glimmenden Strommast vor. Die Glutnester wurden daraufhin abgelöscht. Die Stadtwerke Kleve wurden hinzugezogen und die Anlage stromlos geschaltet. Gegen 0:00 Uhr war der Einsatz beendet. Beteiligt waren 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kleve.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell