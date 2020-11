Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Veranstaltung zum Volkstrauertag in Reichswalde findet nicht statt

Kleve-ReichswaldeKleve-Reichswalde (ots)

Die traditionelle Gedenkveranstaltung am Reichswalder Friedhof kann dieses Jahr am Sonntag, dem 15. November leider nicht wie gewohnt stattfinden. Das lässt die Löschgruppe Reichswalde der Feuerwehr Kleve mitteilen. "Wir hoffen, dass wir dieses Gedenken zur Erinnerung an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen im nächsten Jahr wieder in würdiger Weise mit Unterstützung des Spielmannszuges und der Reichswalder Bevölkerung begehen können.", so Heinrich Graven sen., Einheitsleiter der Löschgruppe Reichswalde.

