FW-KLE: Brand mehrerer Pkw und eines Wohnmobils in der Klever Innenstadt

Heute früh (19. Oktober 2020) gegen 3:18 Uhr wurde die Feuerwehr Kleve zu einem Fahrzeugbrand am Parkplatz Großer Markt gerufen. Drei Pkw und ein Wohnmobil brannten völlig aus. Mehrere andere Fahrzeuge erlitten kleinere Schäden, auch durch eine Propangasflasche, die zerknallte und umherflog. Verletzt wurde niemand.

Das anfängliche Einsatzstichwort für den Löschzug Kleve war "Fahrzeugbrand klein". Schon auf der Anfahrt wurde aber durch die Leitstelle gemeldet, dass mehrere Fahrzeuge brennen sollten. Der Parkplatz am großen Markt befindet sich mitten in der Klever Innenstadt und ist umringt von Wohnhäusern. Bei Eintreffen der ersten Kräfte standen zwei nebeneinander parkende Pkw bereits in Vollbrand. Ein mit einem Stellplatz Abstand geparktes Wohnmobil fing durch die Hitzestrahlung ebenfalls Feuer. Ein viertes Fahrzeug fiel durch die rasante Brandausbreitung ebenfalls den Flammen zum Opfer. Einsatzleiter Stadtbrandinspektor Daniel Scholz forderte den Löschzug Materborn zur Verstärkung an.

In dem Wohnmobil waren mehrere Gasflaschen gelagert. Nachdem das Feuer auch auf dieses übergegangen war, lösten diese sich aus Ihren Halterungen und fielen auf den Boden. Bei beiden Gasflaschen öffnete sich durch den steigenden Druck das Sicherheitsventil und das Gas trat mit einer Stichflamme aus. Die eingebrachte Wärme war aber so groß, dass eine der Flaschen dem Druck nicht standhielt und zerknallte. Die Flasche flog als Geschoss auf ein in ca. 30 m Entfernung parkendes Auto und hatte danach noch genug Energie, um noch einmal hoch in die Luft zu fliegen, bevor sie nach dem Aufprall gegen eine Hauswand auf die Straße fiel. Die Einsatzkräfte standen dabei aber in sicherer Entfernung.

Es wurden vier Trupps unter Atemschutz eingesetzt, die mit drei C-Rohren und einem Mittelschaumrohr die brennenden Fahrzeuge löschen konnten. Letztendlich bedeutete das aber einen Totalschaden für die vier direkt betroffenen Fahrzeuge. Weitere auf dem Großparkplatz stehende Pkw erlitten Schäden durch Hitzeeinwirkungen.

Der Einsatz dauerte bis ca. 5:30 Uhr. Beteiligt waren 25 Kräfte des Löschzuges Kleve und des Löschzugs Materborn.

