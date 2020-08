Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Drohnen bei der Feuerwehr Kleve

Einladung zum Pressetermin

Bild-Infos

Download

Kleve (ots)

Unbemannte Luftfahrzeuge werden auch bei den Feuerwehren immer wichtiger. Die Einsatzzwecke und taktischen Möglichkeiten sind vielfältig: Ob bei der Suche nach Personen, der Erkundung an unübersichtlichen Einsatzstellen, Lokalisierung von Waldbränden oder gar bei der Deichrettung - der Blick von oben kann enorm nützlich sein.

Die Feuerwehr Kleve setzt Drohnentechnik bereits seit 2017 ein. Diese wird am Standort Reichswalde vorgehalten, wo speziell ausgebildete Einsatzkräfte die Erkundergruppe der Feuerwehr Kleve bilden. Anfang dieses Jahres wurde eine zweite Drohne beschafft, ein Hexacopter mit Wärmebildkamera. Momentan wird ein Fahrzeug speziell für die Unterstützung von Drohneneinsätzen umgebaut.

Um Ihnen die neue Technik vorzustellen und die Gelegenheit für Fragen und Fotos zu bieten, laden wir Sie herzlich ein zum

Pressetermin am 27. August 2020 um 17:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Reichswalde, Auf dem Kamp 2a.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kleve

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Florian Pose

E-Mail: presse@feuerwehr-kleve.de

https://feuerwehr-kleve.de/

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell