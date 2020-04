Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Einladung zum Pressetermin - Neue Fahrzeugbeklebung

Kleve (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

lange Zeit schmückte "nur" das Stadtwappen die Fahrer- und Beifahrertüren unserer Fahrzeuge. Nun ist schon das dritte Fahrzeug der Feuerwehr Kleve mit einer neuen Beklebung versehen worden. Diese enthält neben dem Stadtwappen auch das neue Logo der Stadt (in blau) und eine umlaufende, gelbe Kontur, die die Skyline von Kleve abbildet.

Das neue Beklebungskonzept ist nun Teil unserer "Corporate Identity", die uns unterscheidbar und somit nicht nur als Feuerwehr, sondern als Feuerwehr Kleve erkennbar macht. Die Wiedererkennbarkeit soll damit gestärkt werden und wir wollen natürlich auch unsere Zugehörigkeit zur Stadt Kleve betonen.

Um Ihnen das neue Konzept vorstellen zu können, möchte ich Sie zu einem *Pressetermin* am kommenden Donnerstag, dem 16. April um 16:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Kellen (Jungferngraben 25) einladen. Dort stehen wir gerne für Fragen zur Verfügung. Es sollen natürlich auch gerne Fotos gemacht werden.

Den Auftrag für die Fahrzeugbeklebungen hat die Firma Brinkmann Folienlösungen GbR aus Bedburg-Hau erhalten, die auch am Termin vor Ort vertreten sein wird.

Sollten Sie bis dahin schon Rückfragen haben, kontaktieren Sie mich gerne. Über eine kurze Bestätigung Ihrer Teilnahme würde ich mich freuen.

