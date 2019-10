Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Fahrzeug kollidiert mit Aussichtsturm

Kleve (ots)

Am Sonntagabend (20. Oktober 2019) gegen viertel vor sieben staunten die Mitglieder des Löschzuges Kleve nicht schlecht, als sie zu einem Verkehrsunfall an der Königsallee in Kleve gerufen wurden. Ein Lieferwagen war mit dem Aussichtsturm auf dem Klever Berg kollidiert.

Der Lieferwagen der Marke Ford Transit war aus Richtung Materborn kommend auf den Turm zugefahren und war aus noch ungeklärter Ursache nicht der Straßenführung gefolgt, sondern geradeaus in die Zufahrt zum Turm gefahren. Dort riss er sich bereits ein Vorderrad samt Aufhängung und Federbein an einem Geländer ab, prallte dann gegen den Turm und kam dort schließlich zum Stehen. Der Fahrer wurde dem Rettungsdienst übergeben. Der Löschzug Kleve nahm die auslaufenden Betriebsstoffe auf und stellte den Brandschutz sicher.

