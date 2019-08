Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Theo Brock in den Ruhestand verabschiedet

Bild-Infos

Download

Kleve (ots)

Er war der langjährige Ansprechpartner für Feuerwehrangelegenheiten bei der Stadt Kleve - nun hatte er seinen letzten Arbeitstag. Die komplette Leitung der Feuerwehr Kleve stattete Theo Brock einen Besuch ab, um sich mit einem Präsentkorb für die gute Zusammenarbeit zu bedanken und um ihm alles Gute für die Zukunft zu wünschen.

Als Mitarbeiter des Fachbereiches 32 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) hatte Theo Brock auch die Feuerwehrangelegenheiten in seinem Aufgabenbereich. Auf die Frage, wie es überhaupt dazu gekommen ist, antwortet er mit einem Augenzwinkern: "Das ist blöd gelaufen! Während meiner Ausbildung in der Klever Stadtverwaltung in den 1970er Jahren musste ich die einzelnen Fachbereiche durchlaufen. Während der Zeit im Ordnungsamt war diese Stelle frei und der damalige Leiter des Ordnungsamtes wollte unbedingt, dass ich bleibe.". Nach der Rückkehr vom Wehrdienst hat Theo Brock einige Jahre andere Verwaltungsaufgaben wahrgenommen, aber dann ging es schnell wieder zurück zum Ordnungsamt, wo er bis heute blieb.

Ralf Benkel, Leiter der Feuerwehr Kleve, sowie seine Stellvertreter Daniel Scholz und Carsten Luipers dankten Theo Brock herzlich und betonten, dass keiner von Ihnen sich an eine Zeit "vor Theo" erinnern kann. Für den wohlverdienten Ruhestand wünscht die Feuerwehr der Stadt Kleve alles Gute und vor allem viel Gesundheit!

Seinen Nachfolger hat Theo Brock übrigens schon selber eingearbeitet: Ab sofort ist Kai-Fabian Kersjes für die Feuerwehrangelegenheiten zuständig. Ihm wünschen wir einen guten Start für die neuen Aufgaben!

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kleve

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Florian Pose

E-Mail: presse@feuerwehr-kleve.de

https://feuerwehr-kleve.de/

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell