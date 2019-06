Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Schlange in Küche gefunden

Kleve (ots)

Heute Nacht (19. Juni 2019) um 0:11 Uhr wendete sich ein Bewohner eines Hauses an der Stechbahn in Kleve an die Feuerwehr: Seine Katze hatte hinter dem Kühlschrank eine orangefarbene Schlange entdeckt. Diese konnte durch die Feuerwehr gesichert und einer Tierklinik übergeben werden.

Der Bewohner besitzt selber keine Schlangen und konnte sich auch nicht erklären, wie das Tier in seine Küche kommt. Zum Zwecke der Identifikation wurde Kontakt mit dem Terra-Zoo in Rheinberg aufgenommen. Durch Übermittlung eines Fotos konnte die Schlange schnell als ungiftige nordamerikanische Kornnatter identifiziert werden. Sie wurde in einem Karton gesichert und einer Tierklinik in der Klever Unterstadt übergeben.

Es handelt sich übrigens leider nicht um die noch vermisste Schlange vom Einsatz im April diesen Jahres.

