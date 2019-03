Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Brandschutzerziehung mal anders

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Kleve (ots)

Am Mittwoch, dem 27.03.2019 nutzten die Erzieherinnen der Kindertagesstätten der katholischen Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt ihre Freizeit für eine Brandschutzerziehung der besonderen Art. Beim Löschzug Rindern lernten diesmal nämlich anstatt der Kinder die Erzieherinnen, wie im Brandfall zu verfahren ist.

So wurden die 55 Erzieherinnen an verschiedenen Stationen durch die Kameraden für den Ernstfall geschult: "Was ist zu tun, wenn es im Kindergarten brennt?" oder "Welche Gefahren gehen von Brandrauch aus?" waren in diesem Zusammenhang nur einige Fragen die gemeinsam mit den Erzieherinnen behandelt wurden.

Highlight der Veranstaltung war für alle Beteiligten ein Feuerlöschtraining unter realen Bedingungen, bei dem die Erzieherinnen Ihre Fähigkeiten mit dem Feuerlöscher unter Aufsicht der Kameraden unter Beweis stellen konnten.

Am Ende des Tages konnten beide Seiten voneinander Abläufe und verschiedene Mechanismen kennenlernen. Es bleibt festzuhalten, das es ein informativer und interessanter Nachmittag war.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kleve

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Florian Pose

E-Mail: presse@feuerwehr-kleve.de

https://feuerwehr-kleve.de/

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell