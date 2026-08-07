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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mit dem Fahrrad alkoholisiert über die Autobahn

A71 Kölleda (ots)

Am Freitag, den 07.08.2026, wurde gegen 02:00 Uhr von mehreren Mitteilern ein Fahrradfahrer auf der A71 zwischen den Anschlussstellen Kölleda und Sömmerda-Ost gemeldet. Durch die Streifenbeamten der Autobahnpolizeistation-Nord konnte der Fahrradfahrer an der Anschlussstelle Kölleda festgestellt und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille. Der Radfahrer wurde durch die Streifenbeamten, wegen der Benutzung der Autobahn mit einem nichtmotorisierten Fahrzeug, verwarnt und bis zur Ortslage Kölleda gebracht. Dort setzte der 28-jährige Fahrradfahrer seinen Heimweg fort.

Da der Wert des Atemalkoholtests unter 1,6 Promille lag und keine Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, blieb es für den 28-Jährigen bei einer Verwarnung. Eine Straftat wegen Trunkenheit im Verkehr gemäß § 316 StGB bei Fahrradfahrern liegt erst ab einem Promillewert von 1,6 Promille vor oder mit Ausfallerscheinungen ab 0,3 Promille.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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