Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ungebremst in die Anschlussstelle

A4 Höhe Erfurt (ots)

Am Montagmorgen, den 03.08.2026, kam es gegen 07:55 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main an der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines Pkw Dacia befuhr die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. An der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach durchbrach er das Abfahrtsdreieck der Anschlussstelle, hob ab und kam auf der gegenüberliegenden Seite den Abhang hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug des Fahrers. Es entstand unfallbedingter Sachschaden von circa 8.000 EUR. Der Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell