Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall mit 3 Sattelzügen führt zur Sperrung der Tunnel "Jagdberg" und "Lobdeburg"

A4 Höhe Bucha (ots)

Am Montag, den 03.08.2026, kam es gegen 10:55 Uhr Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main an den Anschlussstellen Bucha und Magdala zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer fuhr auf einen verkehrsbedingt haltenden Sattelzug und schob diesen auf einen weiteren Sattelzug auf. Durch den Verkehrsunfall wurde der 43-jährige Unfallverursacher und der 33-jährige Fahrer des vordersten Sattelzuges leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Es entstand unfallbedingter Sachschaden von circa 200.000 EUR.

Aufgrund des Rückstaus musste erst der Tunnel "Jagdberg" und in der weiteren Folge der Tunnel "Lobdeburg" gesperrt werden. Nach circa 7,5 Stunden ist der Unfallbereich wieder komplett und ohne Einschränkungen befahrbar.

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