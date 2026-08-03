PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Gefahrguteinsatz auf der Tank- und Rastanlage Eichelborn Süd

A4 Höhe Nohra (ots)

Am Montag, den 03.08.2026, kam es gegen 08:50 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden auf der Tank- und Rastanlage Eichelborn Süd zu einem Gefahrguteinsatz. An einem geparkten Lkw trat flüssiges Gefahrgut tropfend aus. Bei dem Gefahrgut handelte es sich um Butylmethacrylat. Dabei handelt es sich um eine klare, farblose chemische Verbindung aus der Gruppe der Carbonsäureester. Dieser Stoff wird zur Herstellung von Acrylharzen, Automobillacken, Klebstoffen, Textil- und Lederbeschichtungen sowie Kontaktlinsen eingesetzt. Der Stoff ist gefährlich für Haut, Augen und Atemwege. Zudem kann er spontan zu einer heftigen Reaktion führen und der Flammpunkt liegt zwischen 23 und 60 Grad Celsius.

Unter sofortiger Verständigung der Feuerwehrkräfte wurde der defekte Gefahrstoffcontainer gefunden und die Gefahr behoben werden.

Jedoch wurde die Tank- und Rastanlage für circa 5 Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 18:45

    API-TH: Nach Streit wegen Alkoholisierung steigt Beifahrer aus und läuft auf Fahrbahn

    A38 Höhe Nordhausen (ots) - In der Nacht von Sonntag, den 02.08.2026, zu Montag, den 03.08.2026, kam es gegen 23:00 Uhr auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Nordhausen-West und Nordhausen zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein 33-jähriger Mann als Fußgänger unvermittelt den einstreifigen Fahrbereich im ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 18:42

    API-TH: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

    A9 Höhe Landesgrenze Sachsen-Anhalt / Thüringen (ots) - Aufgrund des vorausgegangenen Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag, den 02.08.2026, gegen 15:55 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung München, kam es auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin gegen 16:20 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall. Zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Droyßig befuhr ein Rettungswagen mit Sondersignal die A9 in Fahrtrichtung Berlin auf dem ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 18:41

    API-TH: Eine schwer verletzte Person und 6 leicht Verletzte nach Auffahrunfall am Stauende

    A9 Höhe Landesgrenze Sachsen-Anhalt / Thüringen (ots) - Am Sonntagnachmittag, den 02.08.2026, kam es gegen 15:55 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Eisenberg zu einem Verkehrsunfall. Zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Eisenberg wird die Fahrbahn von drei Fahrstreifen auf zwei Fahrstreifen reduziert, weshalb es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren