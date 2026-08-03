Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Gefahrguteinsatz auf der Tank- und Rastanlage Eichelborn Süd

A4 Höhe Nohra (ots)

Am Montag, den 03.08.2026, kam es gegen 08:50 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden auf der Tank- und Rastanlage Eichelborn Süd zu einem Gefahrguteinsatz. An einem geparkten Lkw trat flüssiges Gefahrgut tropfend aus. Bei dem Gefahrgut handelte es sich um Butylmethacrylat. Dabei handelt es sich um eine klare, farblose chemische Verbindung aus der Gruppe der Carbonsäureester. Dieser Stoff wird zur Herstellung von Acrylharzen, Automobillacken, Klebstoffen, Textil- und Lederbeschichtungen sowie Kontaktlinsen eingesetzt. Der Stoff ist gefährlich für Haut, Augen und Atemwege. Zudem kann er spontan zu einer heftigen Reaktion führen und der Flammpunkt liegt zwischen 23 und 60 Grad Celsius.

Unter sofortiger Verständigung der Feuerwehrkräfte wurde der defekte Gefahrstoffcontainer gefunden und die Gefahr behoben werden.

Jedoch wurde die Tank- und Rastanlage für circa 5 Stunden gesperrt.

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