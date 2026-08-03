Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nach Streit wegen Alkoholisierung steigt Beifahrer aus und läuft auf Fahrbahn

A38 Höhe Nordhausen (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 02.08.2026, zu Montag, den 03.08.2026, kam es gegen 23:00 Uhr auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Nordhausen-West und Nordhausen zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein 33-jähriger Mann als Fußgänger unvermittelt den einstreifigen Fahrbereich im dortigen Baustellenbereich. Dort wurde er von einem 71-jährigen Lkw-Fahrer trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung frontal erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der 33-jährige Mann blieb schwer verletzt liegen.

Der 33-jährige Mann war zuvor Beifahrer eines Pkw Ford. Aufgrund der Alkoholisierung des 33-Jährigen kam es mit dem 45-jährigen Fahrer des Ford zu einem Disput, weshalb dieser im Baufeld der Baustelle anhielt. Dort stieg der 33-Jährige aus und lief folgend auf die Fahrbahn.

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