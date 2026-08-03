Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

A9 Höhe Landesgrenze Sachsen-Anhalt / Thüringen (ots)

Aufgrund des vorausgegangenen Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag, den 02.08.2026, gegen 15:55 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung München, kam es auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin gegen 16:20 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall.

Zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Droyßig befuhr ein Rettungswagen mit Sondersignal die A9 in Fahrtrichtung Berlin auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. In Höhe des Unfallkilometers bog der Fahrer des Rettungswagens abrupt nach rechts in die Betriebswendestelle ein. Der auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Fahrzeugführer eines Pkw Ford konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal in die rechte Fahrzeugseite des Rettungswagens. Durch den Verkehrsunfall wurden die beiden Insassen des Pkw und der Beifahrer des Rettungswagens leicht verletzt. Die drei verletzten Personen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 70.000 EUR.

Nach circa 2 Stunden konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

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