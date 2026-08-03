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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Eine schwer verletzte Person und 6 leicht Verletzte nach Auffahrunfall am Stauende

A9 Höhe Landesgrenze Sachsen-Anhalt / Thüringen (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 02.08.2026, kam es gegen 15:55 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Eisenberg zu einem Verkehrsunfall. Zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Eisenberg wird die Fahrbahn von drei Fahrstreifen auf zwei Fahrstreifen reduziert, weshalb es in diesem Bereich zu Stauerscheinungen kam. Aus Höhe des Unfallkilometers 168,8 bremste der Fahrzeugführer des Pkw Skoda verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Der dahinter fahrende 19-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Ford bemerkte dies zu spät und fuhr frontal auf den Skoda auf. Aufgrund des hohen Geschwindigkeitsunterschiedes schob der Ford den Skoda auf den davorstehenden Pkw BMW auf. Währenddessen streiften der Ford und der Skoda den, auf dem rechten Fahrstreifen stehenden, Tesla. Nach der Kollision kamen alle beteiligten Fahrzeuge auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von circa 60.000 EUR.

Die drei Insassen des Ford und drei Insassen des Skoda wurden leicht verletzt und durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Ein weiterer Insasse aus dem Skoda wurde schwer verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

In diesem Bereich kam es zu einer 2-stündigen Vollsperrung und 45-minütigen Teilsperrung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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