Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kollision mit Mittelleitplanke - Drogenvortest positiv auf Cannabis

A4 Höhe Gotha (ots)

Am Samstagabend, den 01.08.2026, kam es gegen 17:15 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zwischen den Anschlussstellen Gotha und Gotha-Boxberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Skoda kam aufgrund von Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zweimal mit der dortigen Mittelleitplanke. Anschließend blieb das Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Am nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug und der Mittelleitplanke entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 EUR.

Bei der Kontrolle des 35-jährigen Fahrers verlief ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Der Fahrer wurde daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus transportiert. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

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