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API-TH: Reifenplatzer führt zu schwerem Verkehrsunfall mit Überschlag - Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt

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A4 Höhe Eisenach (ots)

Samstagnacht, den 31.07.2026, kam es gegen 21:15 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zu einem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Eisenach-West. Ein 63-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Daimler-Benz kam aufgrund eines geplatzten hinteren linken Reifens ins Schleudern. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl der 63-jährige Fahrer scher verletzt als auch seine 63-jährige Beifahrerin schwerst verletzt. Beide Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 EUR.

Es kam für circa zwei Stunden zu kurzzeitigen Vollsperrungen und Teilsperrungen im Bereich der Unfallstelle.

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