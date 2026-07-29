Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Missglückter Überholvorgang

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A9 Höhe Bad Klosterlausnitz (ots)

Am Mittwochmorgen, den 29.07.2026, kam es gegen 07:10 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Bad Klosterlausnitz und Eisenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Beide Fahrzeuge befuhren den mittleren von drei Fahrstreifen. Der 44-jährige Fahrzeugführer des Pkw Chrysler wechselte den Fahrstreifen nach links zum Überholen zu spät und kollidierte mit dem Sattelauflieger. Durch den Verkehrsunfall wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt circa 25.000 EUR.

Die Richtungsfahrbahn Berlin war in diesem Bereich für circa eine Stunde Bereich wegen Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Seit circa 08:30 Uhr sind der linke und mittlere Fahrstreifen wieder befahrbar.

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