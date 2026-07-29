Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kollision mit Warnbarken im Baustellenbereich

A38 Höhe Nordhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 28.07.2026, kam es gegen 16:55 Uhr auf der A38 in Fahrtrichtung Göttingen zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Nordhausen-West zu einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer eines Mercedes Kleinbus kam am Beginn einer Baustelle mit Fahrstreifeneinzug und einspuriger Verkehrsführung nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte der Fahrer rechtsseitig mit zwei Warnbarken. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt circa 5.000 EUR.

Die Fahrbahn war aufgrund der einspurigen Verkehrsführung war für kurze gesperrt.

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