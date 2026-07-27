PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 71 bei Suhl

Suhl (ots)

Am heutigen Montagmittag, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem Pkw Mercedes die A 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen zwischen den Anschlussstellen Meiningen/Nord und dem Dreieck Suhl. In Höhe der Unfallstelle verlor der Fahrzeugführer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Fahrzeugführer mit der rechten Schutzplanke, überschlug sich und kam fortfolgend an einem beginnenden Brückengeländer zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde durch die Wucht der Kollision in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Richtungsfahrbahn Sangerhausen ist seit dem Unfall voll gesperrt und der Verkehr wird an der Anschlussstelle Meiningen/Nord von der Autobahn abgeleitet. Es kommt an der Verkehrableitung und auf den Umleitungsstrecken zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Vor Ort ist ein Gutachter aktuell im Einsatz zur Klärung der genauen Unfallursache. Ortskundige Fahrer werden gebeten, dass Gebiet weiträumig zu umfahren. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 50.000,- Euro.

Es wird nachberichtet, wenn die Angehörigen des Verstorbenens verständigt worden sind.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
FS
Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren