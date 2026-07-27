Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 71 bei Suhl

Suhl (ots)

Am heutigen Montagmittag, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem Pkw Mercedes die A 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen zwischen den Anschlussstellen Meiningen/Nord und dem Dreieck Suhl. In Höhe der Unfallstelle verlor der Fahrzeugführer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Fahrzeugführer mit der rechten Schutzplanke, überschlug sich und kam fortfolgend an einem beginnenden Brückengeländer zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde durch die Wucht der Kollision in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Richtungsfahrbahn Sangerhausen ist seit dem Unfall voll gesperrt und der Verkehr wird an der Anschlussstelle Meiningen/Nord von der Autobahn abgeleitet. Es kommt an der Verkehrableitung und auf den Umleitungsstrecken zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Vor Ort ist ein Gutachter aktuell im Einsatz zur Klärung der genauen Unfallursache. Ortskundige Fahrer werden gebeten, dass Gebiet weiträumig zu umfahren. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 50.000,- Euro.

Es wird nachberichtet, wenn die Angehörigen des Verstorbenens verständigt worden sind.

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