Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Da steht ein Pferd auf der Autobahn

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

A9 Höhe Bad Lobenstein (ots)

Am Samstagabend, den 25.07.2026, kam es gegen 18:05 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Bad Lobenstein und Rudolphstein zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer eines Kleintransporters Ford mit Pferdeanhänger befuhr den A9 in Fahrtrichtung München. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit schaukelte sich der Pferdeanhänger auf und kippte letztlich auf die linke Seite und kam im mittleren Fahrstreifen zum Liegen. Das Pferd befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Pferdeanhänger. Aufgrund der bestehenden Gefahr, dass das Pferd aus dem Anhänger unkontrolliert ausbricht und über die Fahrbahn oder sogar über die Leitplanke in den Gegenverkehr läuft wurden beide Richtungsfahrbahnen voll gesperrt. Mit Hilfe der eingesetzten Feuerwehr-Kräfte konnte das Pferd letztlich kontrolliert aus dem Pferdeanhänger geholt werden und der Pferdeanhänger wieder aufgerichtet werden. Dem Pferd ging es dem ersten Anschein nach soweit gut. Es entstand Sachschaden von ca. 25.000 EUR.

Die Richtungsfahrbahn München war für circa 1,5 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell