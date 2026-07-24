Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Außenspiegel beschädigt beim Auffahren auf die A71

A71 Höhe Kölleda (ots)

Am Freitagmorgen, den 24.07.2026, kam es gegen 08:15 Uhr auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen zwischen den Anschlussstellen Sömmerda-Ost und Kölleda zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Fahrzeugführer eines Sattelzuges befuhr den Beschleunigungsstreifen von der Tank- und Rastanlage "Leubinger Fürstenhügel". Als dieser auf die A71 auffahren und auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er einen Sattelzug, welcher sich bereits auf dem rechten Fahrstreifen befand. Beide Sattelzüge berührten sich leicht seitlich in Höhe der Außenspiegel. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit und der Sachschaden beträgt circa 500 EUR.

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