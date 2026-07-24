Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelzug übersieht nachfolgenden Verkehr bei Überholvorgang

A71 Höhe Meiningen (ots)

Am Donnerstag, dem 23.07.2026, kam es gegen 18:55 Uhr auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen zwischen den Anschlussstellen Meiningen-Süd und Meiningen-Nord zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Fahrzeugführer eines Sattelzuges wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Hierbei missachtete er den bereits auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Pkw Ford. Der 30-jährige Fahrzeugführer des Ford konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer stellten ihre Fahrzeuge auf dem Standstreifen ab. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Es entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von circa 15.000 EUR, wobei der Pkw Ford nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

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