Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall führt zu 4-stündiger Vollsperrung

A38 Höhe Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 23.07.2026, kam es gegen 14:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A38 in Fahrtrichtung Göttingen zwischen den Anschlussstellen Heilbad Heiligenstadt und Arenshausen. Der Fahrer eines Transporters fuhr vor dem 22-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw BMW auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Der Fahrer des BMWs fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den Transporter-Fahrer auf. Dabei war die Kollision so stark, dass der Transporter auf die Beifahrerseite kippte und entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zu Liegen kam. Der BMW überschlug sich und kam auf dem Dach im angrenzenden Graben zum Liegen, dabei wurde der 22-jährige Fahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beträgt circa 50.000 EUR.

Die Richtungsfahrbahn musste für circa vier Stunden voll gesperrt werden.

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