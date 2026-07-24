PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall führt zu 4-stündiger Vollsperrung

A38 Höhe Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 23.07.2026, kam es gegen 14:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A38 in Fahrtrichtung Göttingen zwischen den Anschlussstellen Heilbad Heiligenstadt und Arenshausen. Der Fahrer eines Transporters fuhr vor dem 22-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw BMW auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Der Fahrer des BMWs fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den Transporter-Fahrer auf. Dabei war die Kollision so stark, dass der Transporter auf die Beifahrerseite kippte und entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zu Liegen kam. Der BMW überschlug sich und kam auf dem Dach im angrenzenden Graben zum Liegen, dabei wurde der 22-jährige Fahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beträgt circa 50.000 EUR.

Die Richtungsfahrbahn musste für circa vier Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 14:36

    API-TH: Pkw-Fahrerin kollidiert trotz Vollbremsung mit Reh und verletzt sich am Kopf

    A73 Höhe Schleusingen (ots) - Eine 52-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Renault befuhr am Donnerstag, den 23.07.2026, die A73 in Fahrtrichtung Suhl. Gegen 09:20 Uhr querte ein Reh die A73 in Höhe Schleusingen, zwischen den Anschlussstellen Schleusingen und Suhl-Friedberg, von links kommend die Fahrbahn. Trotz sofortiger Vollbremsung kollidierte die Fahrerin des ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 14:34

    API-TH: Pkw-Fahrer kollidiert im Baustellenbereich mit Warnbarken

    A71 Höhe Kölleda (ots) - Am Donnerstag, den 23.07.2026, kam es gegen 12:15 Uhr auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Kölleda und Sömmerda-Ost zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes kam im dortigen Baustellenbereich aufgrund ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte er mit zwei Warnbarken. Der ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 14:32

    API-TH: Sattelzug kollidiert mit Verkehrsteiler

    A4 Höhe Hermsdorf (ots) - Der Fahrer eines Sattelzuges befuhr am Donnerstagmorgen, den 23.07.2026, die A4 in Richtung Dresden und entschloss sich am Autobahnkreuz Hermsdorf zu kurzfristig einen Fahrstreifenwechsel auf die Nebenfahrbahn zu tätigen. So kam es gegen 05:30 Uhr, dass der Fahrer mit dem Verkehrsteiler kollidierte. Der Fahrzeugführer konnte den Sattelzug noch bis zum Rasthof Hermsdorfer Kreuz fahren, dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren