Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw-Fahrerin kollidiert trotz Vollbremsung mit Reh und verletzt sich am Kopf

A73 Höhe Schleusingen (ots)

Eine 52-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Renault befuhr am Donnerstag, den 23.07.2026, die A73 in Fahrtrichtung Suhl. Gegen 09:20 Uhr querte ein Reh die A73 in Höhe Schleusingen, zwischen den Anschlussstellen Schleusingen und Suhl-Friedberg, von links kommend die Fahrbahn. Trotz sofortiger Vollbremsung kollidierte die Fahrerin des Renault mit dem Reh. Durch die Kollision mit dem Reh wurden im Fahrzeug der Fahrerairbag ausgelöst. Die Fahrerin verletzte sich leicht am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt circa 5.000 EUR.

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