API-TH: Pkw-Fahrer kollidiert im Baustellenbereich mit Warnbarken
A71 Höhe Kölleda (ots)
Am Donnerstag, den 23.07.2026, kam es gegen 12:15 Uhr auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Kölleda und Sömmerda-Ost zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes kam im dortigen Baustellenbereich aufgrund ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte er mit zwei Warnbarken. Der Sachschaden beträgt circa 6.000 EUR.
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