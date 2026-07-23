PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw-Fahrer kollidiert im Baustellenbereich mit Warnbarken

A71 Höhe Kölleda (ots)

Am Donnerstag, den 23.07.2026, kam es gegen 12:15 Uhr auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Kölleda und Sömmerda-Ost zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes kam im dortigen Baustellenbereich aufgrund ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte er mit zwei Warnbarken. Der Sachschaden beträgt circa 6.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 14:32

    API-TH: Sattelzug kollidiert mit Verkehrsteiler

    A4 Höhe Hermsdorf (ots) - Der Fahrer eines Sattelzuges befuhr am Donnerstagmorgen, den 23.07.2026, die A4 in Richtung Dresden und entschloss sich am Autobahnkreuz Hermsdorf zu kurzfristig einen Fahrstreifenwechsel auf die Nebenfahrbahn zu tätigen. So kam es gegen 05:30 Uhr, dass der Fahrer mit dem Verkehrsteiler kollidierte. Der Fahrzeugführer konnte den Sattelzug noch bis zum Rasthof Hermsdorfer Kreuz fahren, dort ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 18:20

    API-TH: Verkehrsunfall nach rechtswidrigem Überholvorgang

    A9 Höhe Eisenberg (ots) - Mittwochmittag, den 22.07.2026, kam es gegen 12:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Eisenberg. Der Fahrzeugführer eines MAN Transporters mit Anhänger überholte einen Kraftomnibus rechts über den Standstreifen. Kurz davor hatte der Kraftomnibus den Transporter mit Anhänger, welcher zu dem Zeitpunkt auf dem rechten ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 18:14

    API-TH: Auffahrunfall mit Verletzten

    A9 Höhe Hermsdorf (ots) - Am Mittwochnachmittag, den 22.07.2026, kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen dem Autobahnkreuz Hermsdorfer Kreuz und der Anschlussstelle Hermsdorf-Süd. Der Fahrzeugführer eines Pkw VW fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck des vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Nach der Kollision mit dem Sattelzug kam der Pkw ins Schleudern und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren