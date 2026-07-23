API-TH: Pkw-Fahrer kollidiert im Baustellenbereich mit Warnbarken

A9 Höhe Hermsdorf (ots) - Am Mittwochnachmittag, den 22.07.2026, kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen dem Autobahnkreuz Hermsdorfer Kreuz und der Anschlussstelle Hermsdorf-Süd. Der Fahrzeugführer eines Pkw VW fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck des vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Nach der Kollision mit dem Sattelzug kam der Pkw ins Schleudern und ...

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