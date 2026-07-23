Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelzug kollidiert mit Verkehrsteiler

A4 Höhe Hermsdorf (ots)

Der Fahrer eines Sattelzuges befuhr am Donnerstagmorgen, den 23.07.2026, die A4 in Richtung Dresden und entschloss sich am Autobahnkreuz Hermsdorf zu kurzfristig einen Fahrstreifenwechsel auf die Nebenfahrbahn zu tätigen. So kam es gegen 05:30 Uhr, dass der Fahrer mit dem Verkehrsteiler kollidierte. Der Fahrzeugführer konnte den Sattelzug noch bis zum Rasthof Hermsdorfer Kreuz fahren, dort abstellen und auf die Autobahnpolizei warten. Der Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden von circa 20.000 EUR. Die Sattelzugmaschine war nicht mehr fahrbereit.

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