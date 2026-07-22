Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall nach rechtswidrigem Überholvorgang

A9 Höhe Eisenberg (ots)

Mittwochmittag, den 22.07.2026, kam es gegen 12:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Eisenberg. Der Fahrzeugführer eines MAN Transporters mit Anhänger überholte einen Kraftomnibus rechts über den Standstreifen. Kurz davor hatte der Kraftomnibus den Transporter mit Anhänger, welcher zu dem Zeitpunkt auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, rechtmäßig auf dem mittleren Fahrstreifen überholt. Nachdem der Kraftomnibus sich den Überholvorgang beendete und auf den rechten Fahrstreifen wechselte, setzte der Fahrer des Transporters mit Anhänger zu seinem rechtswidrigen Überholvorgang über den Standstreifen an. Als dieser wieder nach links auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, schätzte er den Abstand zum Kraftomnibus falsch ein und kollidierte mit seinem Anhänger mit dem Kraftomnibus. Anschließend kamen beide Fahrzeuge auf dem Standstreifen zum Stehen.

Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit und verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden beträgt circa 2.000 EUR.

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