Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall mit Verletzten

A9 Höhe Hermsdorf (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 22.07.2026, kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen dem Autobahnkreuz Hermsdorfer Kreuz und der Anschlussstelle Hermsdorf-Süd. Der Fahrzeugführer eines Pkw VW fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck des vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Nach der Kollision mit dem Sattelzug kam der Pkw ins Schleudern und kollidierte folglich mit der rechten Schutzleitplanke. Beide Fahrzeuge blieben auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, da das vordere rechte Rad durch den Verkehrsunfall fehlte. Die 68-jährige Beifahrerin und der Fahrer des Pkw wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der Sachschaden beträgt circa 20.000 EUR.

Die Richtungsfahrbahn München war in diesem Bereich für circa 1,5 Stunden voll gesperrt.

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