Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Jugendliche ohne Führerschein und mit falschem Kennzeichen unterwegs

A38 Höhe Breitenworbis (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch, den 22.07.2026, wurde auf der A38 in Fahrtrichtung Göttingen zwischen den Anschlussstellen Breitenworbis und Leinefelde-Worbis ein Pkw auf dem Standstreifen gemeldet, welches schlecht beleuchtet war.

Beim Eintreffen der Autobahnpolizei stellten die Polizeibeamten zwei männliche jugendliche Personen außerhalb des Fahrzeuges fest. Der 16-Jährige und der 17-Jährige gaben an, von einem "Unbekannten Dritten" mitgenommen worden zu sein. Dieser "Unbekannte Dritte" habe wegen einer Panne auf dem Standstreifen angehalten, wäre anschließend in das angrenzende Feld gerannt und habe die zwei Jugendlichen allein zurückgelassen.

Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich anschließend heraus, dass die angebrachten Kennzeichentafeln nicht zu dem Fahrzeug passen.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen fortgeführt wurden und die Daten der jugendlichen erhoben wurden, gaben dies doch an, dass es den "Unbekannten Dritten" nicht gab. Folglich ist einer der beiden Jugendlichen mit dem Fahrzeug gefahren, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Keiner der beiden Jugendlichen machte dazu eine Aussage.

Das Fahrzeug und die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt und die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Im Anschluss wurden die Jugendlichen noch zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht.

Auf die Jugendlichen wartet nicht nur der Ärger zu Hause, sondern auch ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Straftaten.

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