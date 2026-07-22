PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Jugendliche ohne Führerschein und mit falschem Kennzeichen unterwegs

A38 Höhe Breitenworbis (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch, den 22.07.2026, wurde auf der A38 in Fahrtrichtung Göttingen zwischen den Anschlussstellen Breitenworbis und Leinefelde-Worbis ein Pkw auf dem Standstreifen gemeldet, welches schlecht beleuchtet war.

Beim Eintreffen der Autobahnpolizei stellten die Polizeibeamten zwei männliche jugendliche Personen außerhalb des Fahrzeuges fest. Der 16-Jährige und der 17-Jährige gaben an, von einem "Unbekannten Dritten" mitgenommen worden zu sein. Dieser "Unbekannte Dritte" habe wegen einer Panne auf dem Standstreifen angehalten, wäre anschließend in das angrenzende Feld gerannt und habe die zwei Jugendlichen allein zurückgelassen.

Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich anschließend heraus, dass die angebrachten Kennzeichentafeln nicht zu dem Fahrzeug passen.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen fortgeführt wurden und die Daten der jugendlichen erhoben wurden, gaben dies doch an, dass es den "Unbekannten Dritten" nicht gab. Folglich ist einer der beiden Jugendlichen mit dem Fahrzeug gefahren, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Keiner der beiden Jugendlichen machte dazu eine Aussage.

Das Fahrzeug und die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt und die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Im Anschluss wurden die Jugendlichen noch zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht.

Auf die Jugendlichen wartet nicht nur der Ärger zu Hause, sondern auch ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Straftaten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 09:26

    API-TH: Verkehrsunfall im Baustellenbereich

    A38 Höhe Nordhausen (ots) - Am Dienstag, dem 21.07.2026, befuhr ein 66-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Ford die A38 in Fahrtrichtung Leipzig. Gegen 07:15 Uhr kollidierte dieser mit einer Warnbarke im Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle Nordhausen-West. Aufgrund der dortigen Baustelle wird die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen reduziert. Der Fahrer kam hierbei zu weit nach links und kollidierte mit der ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 09:22

    API-TH: Verkehrsunfall durch Unachtsamkeit

    A71 Höhe Erfurt (ots) - Dienstagnacht, den 21.07.2026, kam es gegen 00:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen zwischen dem Autobahnkreuz Erfurt und der Anschlussstelle Erfurt-Bindersleben. Der Fahrzeugführer eines Pkw Opel kam aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzleitplanke. Danach schleuderte der Fahrzeugführer mit dem Opel über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren