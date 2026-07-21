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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelzug auf Abwegen

API-TH: Sattelzug auf Abwegen
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A4 Höhe Erfurt (ots)

Am Dienstagmorgen, den 21.07.2026, geriet ein 60-jähriger Lkw-Fahrer gegen 09:30 Uhr in eine missliche Lage. Der Lkw-Fahrer war mit seinem Sattelzug zu einem Abladeort für Bioabfälle unterwegs. Hierzu ist die Nutzung eines Wirtschaftsweges entlang der A4 zwischen dem Autobahnkreuz Erfurt und der Anschlussstelle Erfurt-West notwendig. Jedoch fuhr der 60-jährige Fahrer den falschen Weg entlang und folgte seinem Navigationssystem. Dieses führte den Lkw-Fahrer bei Kilometer 219,500 irrtümlicherweise auf den Grünstreifen der A4 der Richtungsfahrbahn Dresden. Durchfuhr diesen über eine Strecke von etwa 300 Metern und verursachte dabei Flurschaden. Nunmehr bemerkte der 60-jährige seine Falschfahrt und beabsichtigte zu wenden. Bei dem Wendemanöver blieb er jedoch auf der Bankette der A4 in Fahrtrichtung Dresden stecken.

In Zusammenarbeit mit der Autobahnmeisterei Erfurt, der freiwilligen Feuerwehr Neudietendorf, der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen und dem Abschleppdienst, wurde der rechte Fahrstreifen in dem Bereich gesperrt und der Sattelzug geborgen werden.

Der rechte Fahrstreifen wurde gegen 11:30 Uhr durch die Autobahnmeisterei gesperrt. Gegen 16:30 Uhr konnte der Sattelzug geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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