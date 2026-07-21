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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall im Baustellenbereich

A38 Höhe Nordhausen (ots)

Am Dienstag, dem 21.07.2026, befuhr ein 66-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Ford die A38 in Fahrtrichtung Leipzig. Gegen 07:15 Uhr kollidierte dieser mit einer Warnbarke im Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle Nordhausen-West. Aufgrund der dortigen Baustelle wird die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen reduziert. Der Fahrer kam hierbei zu weit nach links und kollidierte mit der dortigen Warnbarke. Das Fahrzeug war daraufhin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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