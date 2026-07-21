Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall durch Unachtsamkeit

A71 Höhe Erfurt (ots)

Dienstagnacht, den 21.07.2026, kam es gegen 00:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen zwischen dem Autobahnkreuz Erfurt und der Anschlussstelle Erfurt-Bindersleben.

Der Fahrzeugführer eines Pkw Opel kam aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzleitplanke. Danach schleuderte der Fahrzeugführer mit dem Opel über die gesamte Fahrbahn und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. In Folge des Verkehrsunfalls wurde der Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt circa 15.000 EUR.

Da das Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen stand, nicht mehr rollfähig war und sehr viel Öl über die gesamte Fahrbahn verloren hat, musste die Richtungsfahrbahn Sangerhausen für circa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Gegen 08:00 Uhr waren die Reinigungsarbeiten beendet und die Fahrbahn konnte wieder komplett freigegeben werden.

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