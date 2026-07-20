Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Hustenanfall führt zu Verkehrsunfall

A73 Höhe Eisfeld (ots)

Am Montag, dem 20.07.2026, befuhr ein 64-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mazda gegen 14:30 Uhr die A73 in Fahrtrichtung Coburg. Bei der Anschlussstelle Eisfeld-Nord kommt der 64-jährige Fahrer aufgrund eines Hustenanfalls nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Mittelschutzplanke. Anschließend schleuderte der Pkw über alle Fahrstreifen, kollidierte nochmals mit der rechten Schutzplanke und kam dort zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 64-jährige Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beträgt circa 14.000 EUR.

Die Richtungsfahrbahn Coburg war für circa eine Stunde voll gesperrt. Die Anschlussstelle Eisfeld-Nord konnte hingegen erst gegen 16:55 Uhr freigegeben werden.

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