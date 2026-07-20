PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Hustenanfall führt zu Verkehrsunfall

A73 Höhe Eisfeld (ots)

Am Montag, dem 20.07.2026, befuhr ein 64-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mazda gegen 14:30 Uhr die A73 in Fahrtrichtung Coburg. Bei der Anschlussstelle Eisfeld-Nord kommt der 64-jährige Fahrer aufgrund eines Hustenanfalls nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Mittelschutzplanke. Anschließend schleuderte der Pkw über alle Fahrstreifen, kollidierte nochmals mit der rechten Schutzplanke und kam dort zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 64-jährige Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beträgt circa 14.000 EUR.

Die Richtungsfahrbahn Coburg war für circa eine Stunde voll gesperrt. Die Anschlussstelle Eisfeld-Nord konnte hingegen erst gegen 16:55 Uhr freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 17:03

    API-TH: Sattelauflieger mit drei Fahrzeugen in Vollbrand

    A4 Höhe Apolda (ots) - In den frühen Montagmorgenstunden des 20.07.2026 nahm ein 29-jähriger Lkw-Fahrer gegen 03:45 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Apolda und Magdala eine Flammenentwicklung an seinem Auflieger wahr. Der 29-jährige Fahrzeugführer bemerkte die Flammen kurz nach der Anschlussstelle Apolda. Der Fahrer agierte folgerichtig und stellte das Gespann auf dem ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 14:52

    API-TH: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

    A71 Höhe Arnstadt (ots) - Am Sonntag, dem 19.07.2026, kam es gegen 01:20 Uhr auf der A71 zwischen der Anschlussstelle Arnstadt-Nord und dem Autobahnkreuz Erfurt zu einem Auffahrunfall. Der Fahrzeugführer eines Pkw Audi befuhr die A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen hinter einem Pkw VW mit Wohnanhänger. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer des Audi auf das vor ihm fahrende Gespann auf. Nach der Kollision blieb ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 14:49

    API-TH: Verkehrsunfall im Tunnel Lobdeburg

    A4 Höhe Jena (ots) - Am Sonntag, dem 19.07.2026, kam es gegen 10:16 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main im Tunnel Lobdeburg zu einem Verkehrsunfall. Der 51-jährige Fahrzeugführer eines Motorrades Kawasaki befuhr den 2 von vier Fahrstreifen im Tunnel Lobdeburg, als dieser einen Fahrstreifenwechsel nach links auf den dritten Fahrstreifen vollziehen wollte. Dabei übersah er den dort fahrenden 72-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren