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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelauflieger mit drei Fahrzeugen in Vollbrand

A4 Höhe Apolda (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden des 20.07.2026 nahm ein 29-jähriger Lkw-Fahrer gegen 03:45 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Apolda und Magdala eine Flammenentwicklung an seinem Auflieger wahr.

Der 29-jährige Fahrzeugführer bemerkte die Flammen kurz nach der Anschlussstelle Apolda. Der Fahrer agierte folgerichtig und stellte das Gespann auf dem Standstreifen ab und koppelte den Auflieger von der Zugmaschine ab. Die Zugmaschine stellte der Fahrer unweit entfernt vom Auflieger auf den Standstreifen ab. Der 29-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Zum Brand kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Bremsanlage des Aufliegers, welcher schnell auf die geladenen Pkw übergriff und im Vollbrand des Aufliegers endete.

Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Dresden zwischen den beiden Anschlussstellen voll gesperrt werden. Die Richtungsfahrbahn war für circa 5,5 Stunden voll gesperrt. Damit der Verkehr ablaufen konnte, wurde der linke Fahrstreifen kurzzeitig freigegeben.

Der Sachschaden an dem Auflieger, den geladenen Fahrzeugen (Mercedes-Benz [Verbrenner], Kia und Polestar [beide Elektrofahrzeug]) und der Fahrbahn beträgt circa 140.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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