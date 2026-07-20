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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

A71 Höhe Arnstadt (ots)

Am Sonntag, dem 19.07.2026, kam es gegen 01:20 Uhr auf der A71 zwischen der Anschlussstelle Arnstadt-Nord und dem Autobahnkreuz Erfurt zu einem Auffahrunfall. Der Fahrzeugführer eines Pkw Audi befuhr die A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen hinter einem Pkw VW mit Wohnanhänger. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer des Audi auf das vor ihm fahrende Gespann auf. Nach der Kollision blieb der Wohnanhänger teils auf dem rechten und teils auf dem Standstreifen, circa 100 Meter weiter kam der VW auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Audi kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Durch den Auffahrunfall verletzte sich der 37-jährige Fahrer des Audi leicht.

Die Fahrbahn war für circa eine Stunde voll gesperrt und danach konnte vorerst der linke Fahrtstreifen wieder freigegeben werden. Gegen 06:00 Uhr war die Richtungsfahrbahn Sangerhausen wieder störungsfrei befahrbar.

Der Sachschaden am Audi und dem Wohnanhänger beträgt circa 30.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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