Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall im Tunnel Lobdeburg

A4 Höhe Jena (ots)

Am Sonntag, dem 19.07.2026, kam es gegen 10:16 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main im Tunnel Lobdeburg zu einem Verkehrsunfall. Der 51-jährige Fahrzeugführer eines Motorrades Kawasaki befuhr den 2 von vier Fahrstreifen im Tunnel Lobdeburg, als dieser einen Fahrstreifenwechsel nach links auf den dritten Fahrstreifen vollziehen wollte. Dabei übersah er den dort fahrenden 72-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Mazda und es kam zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. In der Folge kam der 51-jährige zu Sturz und verletzte sich leicht. Der Motorradfahrer wünschte jedoch keinen Arzt und keine Behandlung. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit und die Fahrzeugführer konnten ihre Fahrt anschließend fortsetzen. Der Sachschaden beträgt circa 2.000 EUR.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell