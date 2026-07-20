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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

A4 Höhe Weimar (ots)

Gegen 17:00 Uhr befuhr eine 67-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Mazda am Sonntag, dem 19.07.2026 die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn kam sie zwischen den Anschlussstellen Apolda und Weimar nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Graben zum Stehen. Die 67-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt circa 5.500 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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