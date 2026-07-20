API-TH: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

A4 Höhe Gotha (ots) - Der Fahrzeugführer eines Pkw BMW bemerkte am Samstag, dem 18.07.2026, auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden vor der Anschlussstelle Gotha-Boxberg gegen 11:00 Uhr, dass es aus seinem Motorraum qualmt. Der Fahrer des BMWs verließ folgerichtig die A4 an der Anschlussstelle Gotha-Boxberg und hielt auf der L 1026 an. Als dieser die Motorhaube öffnete, bemerkte er, dass das Fahrzeug brannte. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf das gesamte Fahrzeug ...

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