Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Drei beschädigte Fahrzeuge wegen Schlagloch in Fahrbahn

A9 Höhe Dittersdorf (ots)

Am Samstag, dem 18.07.2026, gegen beschädigten sich drei Fahrzeugführer ihre Fahrzeuge auf der A 9 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Schleiz aufgrund eines Schlagloches in der Fahrbahn. Auf dem mittleren von drei Fahrstreifen befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Schlagloch, durch welches die Fahrer mit ihren Fahrzeugen fuhren und dabei beschädigten. Verletzt wurde hierbei niemand. Insgesamt beträgt der Sachschaden circa 5.000 EUR. Die Notfallreparatur konnte umgehend eingeleitet und die Fahrbahn gegen 10:55 Uhr wieder freigegeben werden.

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