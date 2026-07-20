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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fahrzeugbrand

A4 Höhe Gotha (ots)

Der Fahrzeugführer eines Pkw BMW bemerkte am Samstag, dem 18.07.2026, auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden vor der Anschlussstelle Gotha-Boxberg gegen 11:00 Uhr, dass es aus seinem Motorraum qualmt. Der Fahrer des BMWs verließ folgerichtig die A4 an der Anschlussstelle Gotha-Boxberg und hielt auf der L 1026 an. Als dieser die Motorhaube öffnete, bemerkte er, dass das Fahrzeug brannte. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf das gesamte Fahrzeug über, welches vollständig ausbrannte. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Der Gesamtschaden vom Fahrzeug und der Fahrbahn wird auf circa 30.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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