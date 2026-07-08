Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Breitenworbis (ots)

Am 08.07.2026, um 01:10 Uhr kam es auf der BAB 38 in Fahrtrichtung Göttingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine noch nicht idendifizierte weibliche Person kam mit einem nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassenen Motorrad aus unbekannter Ursache zu Fall. In der Folge fuhr ein Fahrzeug über das Motorrad und mindestens ein weiteres Fahrzeug über die weibliche Person. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der weiblichen Person feststellen. Die Unfallursache und die Todesursache sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Es wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die BAB 38 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Göttingen für mehrere Stunden gesperrt werden, was zu starken Verkehrsbehinderungen führte. Hinweise zum Unfallhergang bitte an 036601/70125

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