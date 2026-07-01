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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Erst Motorschaden, dann Verkehrsunfall

A38 Höhe Großwechsungen (ots)

Auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig hatte ein 21-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Opel am Dienstagabend gegen 21:40 Uhr einen Motorschaden. Er beabsichtigte folgerichtig sein Fahrzeug, zwischen den Anschlussstellen Bleicherode und Großwechsungen, in einer Betriebswendestelle außerhalb des Gefahrenbereichs abzustellen. Jedoch kollidierte er beim Rangieren mit einem Verkehrszeichen. Dabei entstand lediglich Sachschaden. Aufgrund des Motorschadens verteilte der Fahrer mit seinem Fahrzeug jedoch auf dem Standstreifen auf einer Strecke von circa 50 Metern eine leichte Ölspur. Das Fahrzeug wurde gegen 23:40 Uhr abgeschleppt und der vorhandene Ölfleck unter dem Fahrzeug abgebunden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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