Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

A38 Höhe Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig gegen 07:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Abfahrt zum Parkplatz Leinetal. Ein 62-jähriger Fahrzeugführer eines Mercedes Transporter beabsichtigte auf den Parkplatz Leinetal abzufahren. Hierbei kollidierte er jedoch frontal mit einem geparkten Lkw. Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Der Fahrer hatte dabei einen Atemalkoholwert von 1,82 Promille gepustet und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen und einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ausschließlich Sachschaden in Höhe von circa 10.000 EUR.

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