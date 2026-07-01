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API-TH: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund regennasser Fahrbahnen

Thüringer Bundesautobahnen (ots)

Aufgrund der Witterungsbedingungen kam es in den Morgenstunden des Mittwochs, dem 01.07.2026, auf den Thüringer Bundesautobahnen zu zahlreichen Verkehrsunfällen.

So geschah unter anderem auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden gegen 05:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Eisenach-Ost. Der Fahrzeugführer eines Pkw Opel kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Betongleitwand und wurde schleuderte von dieser nach rechts über die dreispurige Fahrbahn. Das Fahrzeug kam auf dem Standstreifen und teils auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Es entstand ausschließlich Sachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR.

Auf der A73 in Fahrtrichtung Suhl kam es gegen 06:15 zu einem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Eisfeld-Nord und Schleusingen. Ein 41-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Leapmotor beabsichtigte einen unbeteiligten Pkw zu überholen. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem angrenzenden Wildschutzzaun auf einer Länge von circa 50 Metern. Von diesem schleuderte zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der rechten Fahrzeugseite im rechten Fahrstreifen zum Liegen. Der 41-jährige Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 45.000 EUR. Es kam in dem Bereich zu einer circa einstündigen Sperrung.

Gegen 07:20 Uhr kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Weimar und Apolda ebenfalls zu einem Verkehrsunfall aufgrund regennasser Fahrbahn. Der Fahrzeugführer eines Pkw Skoda befuhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit den mittleren Fahrstreifen und geriet ins Schleudern. Dabei kam er in den linken Fahrstreifen und kollidierte seitlich mit einem Pkw Ford. Der Fahrer des Skoda verletzte sich dabei leicht und in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beträgt circa 8.000 EUR.

Auch auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin kam es zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis gegen 07:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines Pkw Skoda wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln und kam dabei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Er kollidierte in der Folge mit einem Pkw Peugeot im mittleren Fahrstreifen. Es entstand ausschließlich Sachschaden in Höhe von circa 15.000 EUR.

Ebenfalls auf der A9 jedoch in Fahrtrichtung München kam es gegen 07:50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund von Starkregen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Transporter Mercedes und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer kollidierte mit der Mittelschutzplanke und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Daraufhin kam es zu einer circa 30-minütigen Vollsperrung bis das Fahrzeug von der freiwilligen Feuerwehr auf den Standstreifen gebracht wurde. Es entstand ausschließlich Sachschaden in Höhe von circa 25.000 EUR.

Gegen 09:10 Uhr kam es auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Triptis und Lederhose zu einem Verkehrsunfall eines Fahrzeugführers eines Pkw Mercedes. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelschutzleitplanke und wurde von dieser über alle drei Fahrstreifen geschleudert. In der Folge durchbrach der Mercedes einen Wildschutzzaun. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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