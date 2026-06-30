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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw landet auf Schutzleitplanke nach Überschlag

A4 Höhe Eisenach (ots)

Auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main kam es am Montagabend gegen 19:20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sättelstädt und Eisenach-Ost zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw Seat fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen bei Kilometer 266,2 auf einen vor ihr fahrenden Lkw auf und schätzte dessen gefahrene Geschwindigkeit falsch ein. Um diesem auszuweichen, verriss die Fahrerin das Lenkrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam entgegengesetzt auf der Leitplanke zum Stehen.

Die Fahrerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beträgt circa 25.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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