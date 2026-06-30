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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Steinewerfer auf Autobahnbrücke

A38 Höhe Heringen (ots)

Am Montagabend gegen 18:10 Uhr wurden auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Heringen und Berga drei männliche Personen im Alter zwischen 20 - 30 Jahren auf einer Autobahnbrücke bei Kilometer 86,5 gesichtet. Diese Autobahnbrücke ist über die Ortslage Görsbach erreichbar. Ein 41-jähriger Fahrzeugführer konnte die drei Personen beim Passieren der Autobahnbrücke erkenne und sah, wie diese Steine auf die Fahrbahn warfen. Zum Glück blieb der Fahrer unverletzt und das Fahrzeug unbeschädigt. Die Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Hier noch einmal ein wichtiger Hinweis:

Das Werfen von Steinen oder anderer Sachen auf die Bundesautobahn von Autobahnbrücken, kann eine Straftat darstellen, sobald die Person damit das Leib oder Leben anderer Menschen oder fremder Sachen von bedeutendem Wert gefährdet. Dies ist kein "Kavaliersdelikt" und kann eine Straftat wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gemäß § 315b darstellen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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