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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelzug kippt auf A 38 um

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am heutigen Montagmittag, 12:55Uhr, befuhr ein Sattelzugfahrer die A 38 in Fahrtrichtung Göttingen zwischen den Anschlussstellen Leinefelde-Worbis und Heilbad Heiligenstadt. In Höhe der Unfallstelle geriet der Sattelzug ins Schlingern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte schlussendlich um. Der Sattelzug liegt aktuell quer zur Richtungsfahrbahn Göttingen und die Richtungsfahrbahn ist voll gesperrt. Vor Ort war ein Rettungshubschraueber im Einsatz. Alle drei Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der vorläufige Gesamtschaden beläuft sich auf 50.000,- Euro. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Leinefelde-Worbis von der Autobahn abgeleitet. Es hat sich bereits ein 4km langer Rückstau gebildet. Es wird empfohlen, dass Gebiet weiträumig zu umfahren, da die Bergungsmaßnahmen noch mehrere Stunden andauern werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
RW
Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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