Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Überschlagener Pkw wegen Fehler beim Fahrstreifenwechsel - 2 leicht verletzte Personen, Fahrer stand unter Drogeneinfluss

A4 Höhe Neudietendorf (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main gegen 06:45 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Neudietendorf und Wandersleben, zu einem Verkehrsunfall. Der 36-jährige Fahrer eines Ford Transporters befuhr in Höhe der Anschlussstelle Neudietendorf den mittleren Fahrstreifen und wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er jedoch den neben ihm fahrenden Pkw Mazda und es kam zur seitlichen Kollision. In deren Folge kam der Mazda nach rechts ab und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben, sodass er auf dem Dach zum Liegen kam. Der Ford kam zuerst auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Nach wenigen Minuten fuhr er das Fahrzeug jedoch auf den Standstreifen.

Bei dem 36-jährigem Fahrer des Transporters wurde an der Unfallstelle ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf Cannabis reagierte. Das Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen und der Fahrer musste noch zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Der 69-jährige Fahrer des Mazda und ein 30-jähriger Mitfahrer des Ford wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beträgt circa 40.000 EUR.

In dem Bereich kam es zu einer circa zweistündigen Verkehrsbehinderung.

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